Apertura anno giudiziario, Bachiocco: «Preoccupazione dell'avvocatura per le riforme»

Preoccupazione per le conseguenze delle riforme in atto, necessità di tutelare le libertà fondamentali e dei diritti individuali, rimettendo il confronto con tutti gli attori coinvolti nella macchina della giustizia al centro dell’agenda. Ecco i temi principali che Serenella Bachiocco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, affronterà nel corso del suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 presso la Corte di Appello di Ancona, una delle 26 Corti di Appello in Italia, alla presenza di David Ermini, Vice Presidente del CSM in programma sabato 26 gennaio presso il Palazzo di Giustizia. L’Avvocato Bachiocco interverrà dopo le relazioni sull’amministrazione della giustizia nel distretto.