Apertura Anno Giudiziario, Miranda: «Preoccupazione per carenze organico»

ANCONA – Preoccupazione per le gravi carenze di organico, necessità di tutelare le libertà fondamentali e dei diritti individuali rimettendo il confronto con tutti gli attori coinvolti nella macchina della giustizia al centro dell’agenda politica, ferma opposizione alla riforma sull’abolizione della prescrizione, rivendicazione dell’importanza della figura dell’Avvocato nell’amministrazione della giustizia, importanza che oggi non trova la giusta considerazione da parte della Magistratura.

Ecco alcuni dei punti che Maurizio Miranda, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, affronterà nel corso del suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 presso la Corte di Appello di Ancona, una delle 26 Corti di Appello in Italia, in programma sabato 1 febbraio presso il Palazzo di Giustizia. L’Avvocato Miranda interverrà dopo le relazioni sull’amministrazione della giustizia nel distretto e l’intervento, per conto del Consiglio Superiore della Magistratura, del vice segretario generale dott. Gabriele Fiorentino.