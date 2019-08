Rischia di annegare a 16 anni: salvato dagli amici, ma è in prognosi riservata

Ha rischiato di affogare mentre si divertiva in mare con gli amici, ora è all’ospedale Murri di Fermo in prognosi riservata, tenuto dai medici in coma farmacologico.

Sono gravi le condizioni del ragazzino di 16 anni, residente a Loreto, che questa mattina ha rischiato di annegare davanti allo stabilimento Wind Surf di Porto San Giorgio. Sembra che l’adolescente stesse facendo giochi in apnea insieme ad alcuni coetanei quando, all’improvviso, ha perso i sensi dopo un’immersione. Sono stati proprio gli amici a dare l’allarme quando hanno visto che non tornava più a galla. Subito l’hanno trascinato a riva e hanno lanciato l’allarme. Non erano ancora le 13. Subito dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza in direzione Porto San Giorgio. Nel frattempo, è intervenuto il bagnino della spiaggia che ha prestato i primi soccorsi in attesa del 118, sopraggiunto con l’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio con gli uomini della Circomare sangiorgese. Il ragazzo, tuttavia, non riprendeva conoscenza, così è stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale di Fermo, dove ora è ricoverato in prognosi riservata.