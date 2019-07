Choc in spiaggia, rischia di annegare e viene salvato dai bagnanti: corsa in ospedale

Ha rischia l'annegamento, è stato salvato dai bagnanti che lo hanno portato a riva. Paura stamattina sulla spiaggia di Rocca Priora. Secondo le prime ricostruzioni l' uomo, di 80enne, ha rischiato di annegare ed è stato portato a Torrette in codice rosso.

Sono stati proprio gli altri bagnanti a evitare il peggio. Hanno capito che qualcosa non andava e un gruppo si è precipitato in mare per soccorrere l'anziano. Una volta a riva, l'uomo è stato soccorso dall'automedica del 118 e dall'ambulanza della Croce Gialla di Falconara per poi essere trasportato d'urgenza in pronto soccorso.