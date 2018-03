Ankon Nostra festeggia la mostra e presenta le prossime iniziative

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Sabato 3 marzo festeggeremo questo primo importante risultato, presso il MI.NA BAR che ci sta ospitando, con una grande festa aperta a tutti: alle 21.30 il divertentissimo QuizXpress di Max Albert, con sorprese e premi (offerti dagli sponsor del quartiere e non) tutto da gustare, preceduto da un’Apericena, alle 20.00, ricco e in un clima amichevole e divertente Domenica 4 marzo alle ore 19.00 ci sarà la cerimonia conclusiva della mostra, dove scopriremo quali sono le foto che hanno ottenuto il maggior gradimento. Le tre foto più gradite verranno poi esposte presso l'Art studio Tom Tatoo - via XXIX Settembre 2". Ma prima di giungere da Tom Tattoo - che tra l'altro è uno dei fotografi espositori - tutte le foto faranno tappa al "Circolo arci Fiumeesino" di Falconara Marittima, sabato 17 marzo.

Siamo stati invitati ad una serata - evento, anche questa aperta a tutti, che vedrà la partecipazione straordinaria del simpaticissimo Stefano Ranucci, in arte Rana: un appuntamento sulla cultura marchigiana e sulle nostre tradizioni che prevede anche una tipica cena a base di vincisgrassi, crescia con salumi e formaggi marchigiani, erbe straginate, ciambellone. Tra marzo e aprile faremo anche la prima assemblea dei soci per programmare le ulteriori attività e costituire i comitati tematici come da statuto. Tutte le info degli eventi saranno sempre pubblicizzate sulla nostra pagina facebook e sul nostro sito internet, dove è possibile anche contattarci. La lista completa dei fotografi, compresi i più apprezzati, autori, la poetessa guida in vernacolo della mostra e tutti gli sponsor saranno pubblicati a evento concluso nel nostro sito, pagina facebook e condivisi con la cittadinanza a mezzo stampa.

Daniele Ballanti – Letizia Perticaroli