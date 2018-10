Conoscere gli animali e giocare con i sapori, una grande festa dei bambini con gli agricoltori marchigiani

Un grande agriasilo e una fattoria didattica con gli agricoltori marchigiani pronti ad accogliere 1.500 bambini al giorno. Non solo degustazioni e vetrina di prodotti al Villaggio Coldiretti di Roma (da venerdì 5 a domenica 7 ottobre) ma spazio anche a un’area didattica dove promuovere l’amore per l’ambiente, le specie animali e il loro benessere, la tutela delle biodiversità ai bambini. Tra giochi a squadre, animazione, laboratori, percorsi sensoriali e prove del gusto. Alle aree Agriasilo e Stili di vita, gestite da 8 aziende agricole marchigiane e dai volontari di Coldiretti Donne Impresa e di Coldiretti Giovani Impresa a supporto delle attività didattiche, si potranno scoprire frutti e semi dimenticati, giocare con colori naturali estratte dalle piante tintoree. Oppure vedere un alveare e scoprire la vita sociale delle api. Imparare a conoscere gli animali della fattoria e costruirsi da soli un giocattolo. Ben 12 appuntamenti per avvicinare i più piccoli alla campagna e a un nuovo modo di interpretare la natura.