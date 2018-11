Carcasse in spiaggia, trovate morte due tartarughe ed un delfino

Recentemente si è verificato lo spiaggiamento di carcasse di alcune tartarughe “caretta caretta”, che ha richiesto l’impiego professionale degli uomini e donne della Guardia Costiera di Senigallia, in collaborazione con il personale veterinario dell’Asur Marche – Area vasta 2.

In particolare, dopo le scorse mareggiate, alcuni cittadini hanno segnalato al locale Ufficio Marittimo anche la presenza lungo il litorale senegallese della carcassa di un delfino tursiope lungo circa tre metri. L’avanzato stato di decomposizione delle testuggini non ha comunque permesso ai servizi veterinari di stabilire la causa del decesso, e quindi non è rimasto che attestarne le modalità di avvio allo smaltimento tramite Ditte incaricate dal Comune di Senigallia.

Gli accertamenti della Guardia Costiera hanno lo scopo di rilevare le caratteristiche antropometriche degli animali marini, al fine di inserire i dati in una banca dati gestita dal Reparto Ambientale Marittimo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, presso il Ministero dell’Ambiente, tutte le informazioni per il monitoraggio del fenomeno.”