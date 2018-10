Danni causati dai lupi, la Regione: «Aiuti agli allevatori senza i limiti comunitari»

È arrivato da Bruxelles il via libera, chiesto dalla Regione, per indennizzare gli allevatori marchigiani che hanno subito danni dai lupi. La Commissione europea formalmente “non solleva obiezioni” alla concessione degli aiuti, con una decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Ue. “Ringraziamo l’Europa per aver accolto una richiesta che viene da tutto il mondo agricolo marchigiano e rivolgo un plauso al servizio regionale Agricoltura che ha interloquito, con la riconosciuta competenza, con gli uffici della Commissione – commenta la vice presidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura – Avremo l’opportunità di aiutare gli allevatori per i prossimi anni, con un sostegno diretta che coprirà il 100 per cento del danno, superando le limitazioni imposte dalla legislazione comunitaria in termini di aiuti di Stato. Sarà così più semplice e immediato ridurre il conflitto tra allevatore e animale protetto, con un pacchetto organico di interventi che prevede, oltre gli indennizzi, anche un imminente bando Psr (Programma di sviluppo rurale), da tre milioni di euro, per proteggere, sempre con contributi al 100 per cento, gli allevamenti al pascolo dalle predazioni”.