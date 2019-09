Cani di nuovo a passeggio nelle aree verdi, le zone interdette tornano libere

E’ stata adottata in data odierna, mercoledì 25 settembre, l’ordinanza sindacale 42, con la quale il sindaco Signorini ha stabilito il ripristino della libera circolazione dei cani a guinzaglio in alcune aree della città. Il provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale dopo numerosi confronti all’interno di un percorso intrapreso con il comitato MyFido sin dai primissimi giorni di mandato, vuole rimettere ordine nella disciplina delle aree accessibili ai quattro zampe: alcuni divieti apparivano ormai superati.

«L’ordinanza – spiega il sindaco Stefania Signorini – vuole essere un segnale di apertura dell’amministrazione verso una società sempre più attenta e sensibile ai bisogni di chi possiede un animale. Il cane, come ogni animale domestico, è di fatto un componente della famiglia che lo accoglie, ma insieme ai diritti i proprietari devono avere bene a mente anche quelli che sono i doveri. Per questo ho intenzione di incontrare di nuovo i rappresentanti del comitato My Fido per stringere un patto: chiederò il loro impegno per sensibilizzare tutti i proprietari al rispetto delle regole. L’accesso alle aree verdi, così come in tutte le aree pubbliche, implica che i cani siano tenuti al guinzaglio. Soprattutto i proprietari devono raccogliere le deiezioni dei propri animali e per questo devono portare tutto il materiale necessario a questo scopo. Il nuovo regolamento di polizia urbana conterrà nuove e specifiche disposizioni in materia».

Alcune aree erano state rese accessibili ai cani con un precedente provvedimento, aggiornato con l’ordinanza di oggi, che ne ha ampliato il numero. Queste tutte le zone un tempo interdette in cui è possibile tornare a passeggiare con il proprio amico a quattro zampe:

1. area verde-percorso atletica ubicata nei pressi del Liceo Scientifico “L. Cambi” compresa tra le vie Volta, Spagnoli e Santorre di Santarosa;

2. area pedonale interna di piazza Europa;

3. via Stadio limitatamente alla strada interdetta al passaggio veicolare accanto al perimetro dello Stadio Roccheggiani (pertanto il divieto permarrà nelle restanti aree verdi);

4. percorsi pedonali di collegamento e aree cementate fra la via Buozzi e la via Elia (pertanto il divieto permarrà nelle restanti aree verdi);

5. parco Kennedy limitatamente a tutti i percorsi necessari al raggiungimento dell’area riservata ai cani, fatta eccezione a quanto espressamente vietato;

6. area verde/piazza di via Baluffi limitatamente ai percorsi pedonali (pertanto il divieto permarrà sulle aiuole);

7. area verde a monte di Palazzo Bianchi compresa fra via Matteotti e piazza del Municipio limitatamente ai percorsi pedonali (pertanto il divieto permarrà nelle restanti aree verdi);

8. area verde/piazzetta compresa tra via Bottego e Castelfidardo

9. area verde (a gradoni) compresa tra le vie Galilei e Martiri della Resistenza

10. area verde di via Aeroporto nei pressi delle scuole via Marconi

11. area verde di via Baluffi (‘Balcone del Golfo’)

12. area verde ubicata tra le vie Italia e San Martino

13. area verde ubicata in via Ville, lato mare, tra le vie Spagnoli e Matteotti