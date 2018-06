Conoscere la Grecia, dall'Anek Lines due educational per promuovere le nostre bellezze

La stagione estiva per Anek Lines Italia è ormai ai nastri di partenza e, dati alla mano, la destinazione Grecia farà segnare per questo 2018 numeri importanti.

Nonostante ciò è un fatto che la penisola ellenica ha ancora dei margini di crescita. E’ per questo che nel mese di aprile e maggio, Anek Lines Italia ha organizzato due educational al fine di poter comunicare al meglio questa destinazione da raggiungere con le sue navi. La Grecia, d’altronde, riesce a soddisfare una molteplicità di fabbisogni turistici e si trovano luoghi a misura d’uomo dove regna pace e relax, località in cui la movida è presente a tutte le ore del giorno e aree di estremo interesse storico culturali, naturalistiche e, non da ultimo da un’enogastronomia di grande valore. Il primo educational, in ordine temporale, ha coinvolto un nutrito gruppo di operatori della comunicazione e ha visto il supporto dell’ente ellenico per il turismo e la regione delle isole Ionie. Il secondo, invece, gli agenti di viaggio.

“Il minimo comune denominatore di ambedue gli eventi– ha dichiarato Massimo Di Giacomo Amministratore Unico di Anek Lines Italia – è l’esperienza sul campo nel vivere una vacanza in Grecia con Anek Lines e le sue navi. Sono due momenti complementari e necessari che vivono in maniera simbiotica. La penisola ellenica è una meta turistica da anni, ma allo stesso tempo sono talmente tante le sue peculiarità che necessitano di una comunicazione continua e il nostro obiettivo è di renderla sempre più nota al pubblico. Questo processo può tranquillamente essere sviluppato su più mezzi di comunicazione: dai giornali al web passando, ovviamente, anche per i social network. Gli agenti di viaggio, per converso, possono godere di questa importante azione di comunicazione che Anek Lines mette loro a disposizione per implementare il loro business e, con l’educational a loro esclusivamente dedicato a maggio, hanno potuto vivere in prima persona uno dei prodotti da loro venduti”.