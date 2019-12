Associazione per i trapianti d’organo, Andrea Vecchi è il nuovo presidente

Domenica scorsa si è tenuta la 22° assemblea dei soci dell’ATO (Associazione per i trapianti d’organo) delle Marche. L’ assemblea, dopo aver approvato la relazione del presidente uscente, che si concludeva dopo 22 anni di mandato, ha eletto il dottor Andrea Vecchi, già membro del consiglio direttivo. Vecchi, oltre che nel volontariato, è anche professionalmente coinvolto per lo sviluppo dei trapianti nelle Marche quale Chirurgo e decano dell’equipe di trapianto dell’ospedale di Torrette di Ancona, fin dall’inizio della sua costituzione nel 2005, da parte del Professor Andrea Risaliti. Il centro di Chirurgia Epatobiliare- Pancreatica e trapianti di fegato e rene, è attualmente diretto dal professor Marco Vivarelli.

Nel suo discorso di insediamento, Andrea Vecchi si è detto impegnato ad operare secondo principi fondativi dell’ATO-Marche e a portare avanti convintamente gli obiettivi di potenziamento e sviluppo del Centro Trapianti che l’assemblea ha deliberato, tra i quali spicca anche l’istituzione di una “Casa del trapianto” all’interno o vicino alla struttura trapiantologica per i pazienti in condizioni economiche e sociali critiche. L’assemblea ha ringraziato il dottor Vecchi per l’assunzione dell’incarico assicurando pieno appoggio e formulando i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente.