Commercialisti, l'ex assessore anconetano eletto nel direttivo nazionale

L’assemblea nazionale AIDC (Associazione Dottori Commercialisti) ha provveduto ad integrare le proprie cariche nazionali. L'ex assessore anconetano Andrea Biekar è stato nominato nel direttivo nazionale di AIDC, sindacato di riferimento dei dottori commercialisti.

«Dopo una lunga esperienza nel sindacato giovani commercialisti e la presidenza all’Ordine dei dottori commercialisti di Ancona, e dopo aver promosso la nascita di AIDC Ancona, accetto con entusiasmo la nuova sfida professionale - ha detto Andrea Biekar - E’ un momento importante per la categoria, che sta soffrendo per le conseguenze della prolungata crisi economica del paese ed alle soglie di una rivoluzione epocale come l’avvento della fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le imprese. E’ necessario promuovere la riforma dell’ordinamento per tener conto dell’evoluzione dei settori e della tecnologia, servono nuove competenze e specializzazioni . Il mio impegno sarà rivolto in via prioritaria alla tutela e valorizzazione della laurea e del titolo di dottore commercialista».