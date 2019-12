AnconAmbiente saluta Patrizio Ciotti, consegnata la targa ricordo

ANCONA – Dopo la Messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Angelo Spina tenutasi il 17 dicembre, oggi, sono stati fatti gli auguri da parte del CdA di AnconAmbiente a tutti i dipendenti nella sede amministrativa di Ancona. Il momento è stato anche occasione per salutare l’ingegner Patrizio Ciotti che per anni è stato Amministratore Delegato e membro del Consiglio di Amministrazione della società al quale è stata donata una targa a ricordo del suo operato in azienda.

“Sono stati anni bellissimi quelli passati qui ad AnconAmbiente – ha dichiarato Ciotti – tanti ricordi costellati di momenti esaltanti intermezzati da altri in cui si sono dovute risolvere criticità. Adesso, con la pensione, mi godrò un po’ di riposo, ritornare qui oggi è stata per me una grande emozione”. Dopo la consegna dell’encomio ha preso la parola il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto il quale, augurando a tutti i dipendenti un buon Natale ha sottolineato come questo 2019 si stia chiudendo per la società con dei dati decisamente positivi. “È stato un grande 2019 – ha detto Gitto – un anno che cementifica risultati su cui si lavorava da molto tempo. Tutti gli indicatori economici hanno un segno positivo che ci fanno guardare al 2020 con fiducia, i meriti di tutto questo? Non al Presidente, che è protempore, ma agli operatori che hanno dimostrato che una società pubblica può competere benissimo con quelle a capitale privato”. “Tutti gli indicatori sono in crescita tranne uno – ha concluso l’AD di AnconAmbiente Roberto Rubegni – quello degli infortuni sul lavoro, un segno meno che ci dà una grandissima soddisfazione, anche alla luce dei tanti investimenti che si sono fatti in questo settore dall’azienda che vuole fortemente tutelare tutti i lavoratori”.