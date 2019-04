AnconAmbiente, il 26 aprile chiusi gli uffici amministrativi

ANCONA – In occasione della giornata di venerdì 26 aprile 2019 AnconAmbiente ha comunicato che rimarranno chiusi gli uffici amministrativi di via del Commercio 27 e saranno aperti i CentrAmbiente di Via del Commercio 27 ad Ancona (il mattino nel consueto orario dalle 09.00 alle 12.00) e il CentrAmbiente di Via Sanzio Blasi (il pomeriggio nel consueto orario dalle ore 15.30 alle 18.30). Nella giornata del 26 saranno del tutto regolari tutti i servizi di raccolta e spazzamento.

«Per quanto concerne il periodo che va da domenica 21 a mercoledì 1 maggio, ricordiamo a tutti gli utenti che, nelle giornate di festa, saranno garante tutte le normali attività aziendali in calendario nonché i servizi festivi di mantenimento del decoro».