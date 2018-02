Anconambiente, chiusura del CentrAmbiente per lavori di manutenzione

A partire da lunedì 19 febbraio 2018 il CentrAmbiente di Via del Commercio 27 ad Ancona rimarrà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria. L’attività di manutenzione riguarda gli accessi del CentrAmbiente al fine di poter efficientare il servizio nei confronti dei cittadini. I lavori, condizioni meteo permettendo, termineranno presumibilmente entro 30 giorni. Le attività di accettazione dei rifiuti differenziati degli utenti saranno trasferiti in questo lasso di tempo presso il CentrAmbiente di Via Sanzio Blasi di Posatora (accesso parcheggio camper prossimo alla rotatoria) il quale, per questo periodo, seguirà i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,30 – sabato dalle 08.30 alle 12.00 (numero verde 800.680.800). Al CentrAmbiente di Via del Commercio 27 saranno consentiti i soli conferimenti dei “convenzionati” dalle 8,30 alle 12,00 previa prenotazione telefonica al numero 071 2809836.