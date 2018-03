Servizi al cittadino, chiuso il CentrAmbiente della città: ecco quando

Chiusura straordinaria del CentrAmbiente di Via Sanzio Blasi snc di Posatora nella giornata di sabato 10 marzo 2018. La struttura non sarà operativa poiché nella stessa giornata si terrà “MANCO’NAVANZO” – Giornata del riuso, manifestazione organizzata in Corso Carlo Alberto (all’altezza della chiesa dei Salesiani) da Comune di Ancona, AnconAmbiente, ATA Rifiuti Ancona, Ludoteca del Riuso Riù e Centro Diurno il Faro. Chiuso anche il CentrAmbiente di Via del Commercio 27 ad Ancona per lavori di manutenzione straordinaria.

L’attività di manutenzione riguarda gli accessi del CentrAmbiente al fine di poter efficientare il servizio nei confronti dei cittadini.