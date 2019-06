I calcinacci rischiano di colpire i passanti, vigili del fuoco lungo Corso Garibaldi

Intorno le 13 di oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in corso Garibaldi per alcuni parti pericolanti che rischiavano di staccarsi da un edificio e crollare tra i passanti.

La squadra dei pompieri, utilizzando l’autoscala, ha verificato e rimosso le parti di intonaco pericolanti su tutta la facciata delle stabile interessato, per garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni nella via sottostante. Per fortuna nessun cittadino è rimasto coinvolto e la situazione è tornata pian piano alla normalità.

L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - VIDEO