Inciampa nel guinzaglio del cane e cade a terra, donna si rompe il bacino

Esce di casa per fare una passeggiata con il proprio cane, inciampa nel guinzaglio e cadendo si rompe il bacino. E' successo domenica mattina ad Ancona, lungo il Viale della Vittoria, all'altezza dell'isola pedonale. A rimanere ferita una donna di 69 anni che è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Per lei, come detto, una lesione al bacino.