Cade mentre passeggia con il cane, l'animale lo veglia fino all'arrivo dei soccorsi

Stava passeggiando con il suo cane quando nel tentativo di raccogliere i bisogni dell'animale è caduto ed ha sbattuto violentemente la testa. A rimanere ferito un 86enne anconetano, che alle 13 di oggi pomeriggio, si trovava insieme al suo amico a 4 zampe in via XV Aprile. ad Ancona. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118. L'uomo, che nel frattempo era a terra impossibilitato a muoversi, è stato vegliato dal suo cane che non lo ha abbandonato per neanche un instante. Poi gli operatori della Croce Gialla di Ancona lo hanno accompagnato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono buone.