Travolto da un furgone, paura per un pedone: corsa in ospedale e traffico in tilt

Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, poco dopo le 13, lungo via Rismondo, all'angolo con Corso Amendola, dove un uomo di 80 anni è stato travolto da un furgone. Un impatto molto violento con il pensionato che è rovinato pesantemente sull'asfalto. A soccorrerlo un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Le sue condizioni sono subito sembrate serie ed è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette in codice giallo avanzato. Intervenute anche due pattuglie della Polizia Municipale. Il traffico ha subito pesanti disagi per tutta la durata dell'intervento.