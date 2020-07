I vandali sfidano la sindaca, raid in una scuola: scassinati i distributori automatici

Ennesimo raid dai vandali, stavolta a scuola. A finire nel mirino dei teppisti, la primaria Rodari di via Brecce Bianche. L’irruzione è avvenuta di notte nel weekend, tra sabato e domenica. La scoperta è stata fatta ieri mattina dal personale scolastico. I vandali si sono intrufolati nell’istituto per scassinare i distributori automatici: hanno rubato snack e qualche spicciolo. Non contenti, hanno messo a soqquadro alcune aule, lanciando sedie e banchi.

Gli autori potrebbero essere gli stessi che nei giorni scorsi hanno seminato danni al centro sportivo di Ponterosso e al centro polifunzionale Panettone a Passo Varano, suscitando l’ira della sindaca Valeria Mancinelli che li aveva definiti «quattro sfigati in cerca di visibilità» e aveva annunciato la controffensiva: indagini a tappeto da parte della polizia e un progetto per l’installazione di una decina di telecamere attorno alle strutture assaltate.