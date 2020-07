Scuola ridotta a pezzi dai vandali, l'assessore: «Vigliacchi, vi prenderemo»

Dopo le Rodari, è toccata alle Buonarroti: un’altra scuola devastata dai vandali che si sono intrufolati di notte, passando da una porta nel sotterraneo, e hanno distrutto tutto, finestre, porte, armadietti, due distributori automatici di snack, perfino l’impianto d’allarme. Ma non le telecamere: le riprese sono state acquisite dalla polizia scientifica che lunedì mattina, insieme alle Volanti, ha effettuato un sopralluogo nella scuola media di via Lanzi alla ricerca di impronte e possibili tracce per risalire agli autori del raid.

Le immagini fanno impressione e testimoniano la violenza con cui i baby teppisti si sono accaniti sul plesso scolastico. Probabilmente sono gli stessi che nei giorni scorsi hanno devastato anche il Panettone e la sede del Ponterosso Anconitana in via Ruggeri, oltre alla scuola elementare Rodari in via Brecce Bianche. «Sono dei vigliacchi che si nascondono nella notte, li prenderemo» promette l’assessore Stefano Foresi che sta lavorando ad un progetto per dotare tutte le scuole comunali della città di telecamere, da qui ai prossimi 3 anni.