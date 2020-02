Ubriaco cade e si ferisce alla testa: sotto il giubbetto spunta un grosso coltello

ANCONA - Ubriaco in pieno giorno, cade, si ferisce alla testa e viene denunciato perché nascondeva un coltello sotto il giubbotto. Guai per un 35enne anconetano, conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi problemi con l’alcol. Alle 15,30 di ieri è arrivata al 113 la richiesta d’aiuto di un equipaggio del 118 che aveva difficoltà con un soggetto ubriaco in piazza Galilei, a Collemarino. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno cercato di calmare il 35enne che, annebbiato dall’alcol, era caduto da solo e si era ferito al capo.

Durante il controllo è spuntato un coltello da cucina di grosse dimensioni che l’uomo nascondeva nella manica del giubbotto: per questo è stato portato all’ospedale di Torrette per le cure del caso e poi è stato denunciato per il porto abusivo dell’arma e multato per lo stato di ubriachezza in strada.