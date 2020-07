Sabato di eccessi, l'alcol scorre a fiumi: ubriachi stesi in strada e portati all'ospedale

Notte di eccessi, quella di sabato. Tre stranieri sono finiti all’ospedale per aver alzato troppo il gomito: erano stesi in strada, così ubriachi da non riuscire a tornare a casa. A soccorrerli ci ha pensato la Croce Rossa che attorno alle 22 è intervenuta in via Cambi dove un indiano si era messo a dormire sul marciapiedi. Quando si è ripreso, ha farfugliato di aver bevuto perché al lavoro non lo pagavano e così se n’era andato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della notte, sono stati soccorsi due peruviani, uno in via Santo Stefano, l’altro, alle 6 del mattino, in via Fano: si erano incamminati verso casa dopo una festa, ma avevano bevuto così tanto che erano crollati a terra durante il tragitto e si erano messi a dormire per terra. I tre soggetti in abuso etilico si sono poi ripresi all’ospedale di Torrette.