Si rompe la conduttura idrica, canale d'acqua all'incrocio: arrivano i vigili del fuoco

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 7:45 circa ad Ancona in via Maggini all'incrocio con via Barilatti per una rottura di una tubazione idrica sulla sede stradale. La squadra dei pompieri ha presidiato la zona e controllato che l'acqua fosse defluita senza coinvolgere i locali interrati delle vicine abitazioni fino alla chiusura della condotta danneggiata da parte della ditta incaricata.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO