Fine dei giochi, chiude il negozio di giocattoli Toys Center

E’ stato il punto di riferimento dei bambini per ben 17 anni anche se nel tempo ha cambiato diversi nomi: Big Toys prima e Toys Center fino a poco fa. Oggi i locali che fanno parte del centro Mirum sono sgombri, l’attività di vendita è cessata lo scorso 19 gennaio e non c’è più neppure l’insegna. Niente paura, bambini: il Toys Center dell’Aspio, in via Alessandro Volta, resta in piena attività come è ben specificato nel cartello affisso nell’ormai ex sede di via Ghino Valenti.

La chiusura del negozio al Mirum è frutto di una scelta imprenditoriale comunicata alla proprietà dell’immobile diversi mesi fa e negli ultimi 12 giorni il viavai di camion c’è stato solo per smantellare gli interni dei circa 1.500 metri quadrati. Del negozio di giocattoli restano per poco solo le vetrate tappezzate dai manifesti del "fuori tutto", con gli sconti che sono arrivati anche al 70% ma che ormai sono solo un ricordo. Tra gli avvisi c'è anche quello mesto ed esplicito della cessata vendita: “Il Toys Center Ancona è chiuso, vi aspettiamo al Toys Center di Osimo”. I gestori dell'attività hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, i cinque dipendenti impiegati al centro Mirum sono stati assorbiti nelle altre sedi aziendali.