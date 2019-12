Ubriachi alla stazione, uno faceva pipì davanti ai viaggiatori: puniti con il Daspo

Uno si aggirava ubriaco alla stazione, l’altro orinava davanti ai passeggeri. Entrambi sono stati puniti con il “mini Daspo” dalla questura di Ancona.

Il provvedimento è stato eseguito tra il 19 e il 20 dicembre dalla Polizia Ferroviaria. Un cittadino italiano è stato sorpreso a far pipì nei pressi del primo marciapiede in presenza di numerosi viaggiatori. Un altro soggetto d’origine polacca, invece, è stato punito perché era in evidente stato di ebbrezza alla stazione di Ancona.

Dopo la contestazione delle relative violazioni, entrambi sono stati obbligati ad allontanarsi dallo scalo ferroviario con divieto di farvi ritorno per 48 ore.