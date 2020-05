Spiagge libere: i Comitati chiedono di essere coinvolti nel progetto comunale

Una serie di comitati e circoli anconetani si uniscono per trovare una soluzione a questa estate 2020 e in merito all'accesso alle spiagge libere chiedendo un incontro con il sindaco Valeria Mancinelli. Ne fanno richiesta: il Circolo “Il Pungitopo” di Ancona, il Comitato Mezzavalle Libera, Italia Nostra Ancona, il Forum Paesaggio Marche, APS Portonovo per Tutti e il Comitato Mare Libero. «Le soluzioni proposte e adottate - si legge nel comunicato - qualsiasi esse siano, è opportuno che siano sottoposte ad un periodo di sperimentazione di alcune settimane, meglio se non superiori a tre, in considerazione della continua evoluzione del contagio».

Inoltre proseguono: «Il litorale anconetano è caratterizzato da un’ampia diversificazione della tipologia delle spiagge libere e dei relativi accessi; per questo riteniamo che andrebbero adottate soluzioni differenziate, auspicabilmente condivise con le associazioni e comitati del territorio che da anni si adoperano per l’uso sostenibile e responsabile delle diverse spiagge libere. Nell’eventualità che sia necessario stabilire un accesso contingentato alle spiagge libere, da garantire comunque gratuito, chiediamo di essere ascoltati in merito al numero massimo di presenze ammissibili -peraltro già da noi stimato in base alle ultime disposizioni regionali (ad es. relativamente alla spiaggia di Mezzavalle) e alle modalità di controllo degli accessi e alla prevenzione di eventuali comportamenti individuali scorretti, per scongiurare in ogni caso l’espansione del contagio; in particolare, se si ritenesse di adottare una qualsivoglia App per la prenotazione dei posti in spiaggia, chiediamo di poter contribuire alla definizione dei criteri e delle modalità che ne regoleranno il funzionamento. Per favorire il massimo e più equo utilizzo delle spiagge da parte di frequentatori, sia residenti che turisti, adottare un App che sia in grado di garantire insieme una efficace prenotazione e un monitoraggio in tempo reale delle presenze in spiaggia e non lesiva del diritto di ognuno di poter fare attività motoria».