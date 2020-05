Spaccia in bici, rincorso e fermato dai poliziotti: ventenne trovato con la droga

Sembravano due giovani che passeggiavano in bicicletta ma, in realtà, uno era lo spacciatore e l'altro l'acquirente. I due sono stati scoperti ieri pomeriggio (8 maggio) dalla polizia. Erano le 16 quando le Volanti della questura di Ancona, passando in corso Carlo Alberto, hanno notato i due ragazzi scambiarsi qualcosa mentre erano in bici. Poi, alla vista degli agenti, si sono allontanati di corsa, prendendo direzioni opposte.

I poliziotti sono riusciti a fermare lo spacciatore, trovato in possesso di 2 dosi di marijuana e una trentina di euro: il ventenne anconetano è stato portato in questura e denunciato. Inequivocabili i messaggi trovati sul suo cellulare, poi sequestrato, da parte di vari clienti che ordinavano la droga.