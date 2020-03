Sostegno ai disabili, dal Comune 9 milioni per l'affido dei servizi di assistenza

Il Comune di Ancona investe da anni risorse consistenti nelle politiche a sostegno della disabilità. A supporto dei disabili gravi periodicamente stanzia risorse importanti nei servizi che riguardano sia le attività domiciliari, sia quelle scolastiche, sia le attività del tempo libero e dei centri estivi. In prossimità della scadenza del contratto in questo settore, l'Amministrazione ha assunto un impegno economico consistente, pari circa 9 milioni di euro, per il prossimo affidamento del servizio di assistenza della durata quinquennale (dal 2020 al 2025) per autonomia e comunicazione per disabili gravi negli ambiti scolastici, dei centri estivi, domiciliari individuali e territoriali di gruppo.

Negli intenti della Direzione Politiche sociali, Servizi scolastici ed educativi, ai presupposti dell'assistenza a domicilio e a scuola, sul piano individuale da tempo stabiliti, nella nuova configurazione del servizio viene associato un ulteriore tassello, quello di favorire in misura maggiore l'autonomia dei destinatari, anche attraverso il potenziamento della attività di gruppo e di promuovere l'attività di relazione ad ogni livello (comunicazione).

Nel garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia, con il nuovo atto l'Amministrazione si muove concretamente nella direzione di promuovere la piena integrazione non solo nella famiglia - che viene supportata a sua volta - e nella scuola, ma anche nella società e nel tempo libero, con l'obiettivo di raggiungere la piena inclusione sociale. Il nuovo affidamento, che avrà luogo a seguito del consueto meccanismo della gara di appalto che verrà definita nelle prossime settimane, avrà decorrenza a partire dal 1° settembre 2020.