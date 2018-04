Mangia un piatto di tortellini e rischia di soffocare, soccorso durante il pranzo domenicale

Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, poco dopo le 13.30, in un appartamento di via XXV Aprile ad Ancona. Un uomo di 80 anni ha rischiato di morire dopo essere andato in arresto cardiaco durante il pranzo domenicale. La causa? Alcuni tortellini erano rimasti incastrati nelle vie respiratorie bloccando il suo respiro. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118.

Il medico è riuscito a liberare le vie aeree dell'anziano ed intubarlo. Poi l'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. L'uomo sarebbe per fortuna fuori pericolo.