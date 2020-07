Crisi da Covid, crolla il mercato del sesso: ad Ancona tariffe in calo del 17%

Il Fondo Monetario Internazionale ha previsto un calo del 12,8% del Pil per l’Italia nel 2020: come tutti i settori, anche quello del sesso a pagamento sta risentendo della crisi da Coronavirus. Secondo una ricerca del sito Escort Advisor, nella provincia di Ancona sono crollate del 17% le tariffe proposte dalle professioniste del pay sex.

Un fenomeno che riguarda tutto il Paese, fa sapere il portale che ha confrontato i dati raccolti attraverso le recensioni degli utenti. Nonostante i volumi siano nuovamente in crescita, sia di utenti che visitano i siti, sia di inserzioniste tornate al lavoro, si dovrà attendere forse la fine dell’estate per rivedere i numeri pre-lockdown del settore. Sicuramente la minore disponibilità economica da parte dei clienti sta influendo sui prezzi proposti dalle escort che, in generale, sono calati del 7% in Italia, scendendo a una media di 110 euro a prestazione.

Ancona è tra le città che hanno fatto registrare un calo più sensibile: -17%. Un singolo incontro hot, che nel 2019 costava in media 109 euro, ora viene 91 euro. Il record spetta a Gorizia con un -67%. Per restare nelle Marche, ad Ascoli le tariffe delle sex workers sono calate del 3%, a Pesaro-Urbino del 6% e a Fermo del 21%. Trend opposto a Macerata, dove evidentemente c’è più domanda perché i prezzi delle prestazioni sono addirittura aumentati: +12%.