Riciclaggio e bancarotta, condannato un imprenditore: sequestrate ville e un palazzo storico

Nelle province di Ancona e Pesaro aveva messo su un vero e proprio tesoro: due ville e un edificio storico acquisiti illecitamente dal valore complessivo di 5,6 milioni di euro e che, nelle ultime ore, sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza impegnata nell’operazione denominata “Idra”. I militari del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O) hanno messo i sigilli a terreni e immobili intestati al titolare di una concessionaria di aurto usate di 76 anni. L'uomo è stato condannato per diversi reati finanziari. Ed è proprio alla luce di quelle condanne che si è mosso il GICO della Finanza rilevando due fattori di interesse investigativo: in primis la pericolosità sociale del truffatore, ma soprattutto la sproporzione tra il reddito dichiarato e il suo tenore di vita.

Infatti l'anziano imprenditore, condannato in via definitiva per ricettazione, associazione finalizzata al riciclaggio, truffa e bancarotta, avrebbe sempre dicharato un reddito di poche decine di migliaia di euro all'anno. Troppo poco per un uomo esperto in riciclaggio di denaro e detentore di beni immobili e mobili da milioni di euro. Per questo i finanzieri hanno eseguito il sequestro preventivo su disposizione del Tribunale di Ancona ai sensi del codice delle leggi antimafia.