Tutti in fila per le mascherine, ma erano fuori legge: maxi sequestro in una farmacia

Non riportavano le istruzioni in lingua italiana: questa l’irregolarità contestata ad una farmacia di Ancona che ha subito il sequestro di 700 mascherine protettive da parte della Guardia di Finanza.

L’ispezione è avvenuta durante le attività di controllo messe in atto dalle Fiamme Gialle per verificare il rispetto delle regole da parte degli esercenti e scongiurare speculazioni sui prezzi, in tempi di emergenza Coronavirus. Durante un controllo avvenuto in una farmacia del rione Adriatico è stato sequestrato un carico di 700 mascherine che erano pronte per essere vendute.

Il problema è che, secondo gli accertamenti, le confezioni non riportavano le istruzioni in italiano. Il titolare della farmacia è stato sanzionato e rischia una multa salatissima, fino a 25mila euro.

CORONAVIRUS LIVE

PARATA DI BUS SOTTO L'OSPEDALE: IL VIDEO

SI CANTA DAI BALCONI PER NON SENTIRSI SOLI: IL VIDEO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.