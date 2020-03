Scoperta a Torrette, sequenziato il genoma del Coronavirus: «Un vaccino lo debellerà»

E’ una ricerca che apre scenari importanti perché ha dimostrato un fatto: il Covid-19 non è così mutevole e, quindi, potrà essere debellato con un vaccino a cui si sta lavorando in tutto il mondo.

«Non è un virus invincibile» conferma il professor Adriano Tagliabracci, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica dell’Univpm e del laboratorio di Genetica Forense della Medicina Legale di Torrette, il cui team, di cui fanno parte anche i dottori Valerio Onofri, Chiara Turci, Federica Alessandrini e Filomena Melchionda è riuscito a sequenziare interamente un campione virale di due pazienti marchigiani, isolato dal laboratorio di Virologia, diretto dal professor Stefano Menzo, coadiuvato dalla professoressa Patrizia Bagnarelli e dalle dottoresse Sara Caucci e Laura Di Sante. «Dopo l’isolamento del virus, siamo andati a verificarne la struttura genetica - spiega il professor Tagliabracci -, sequenziandola attraverso una tecnica innovativa chiamata Mps (Massively parallel sequencing) e con una metodica all’avanguardia: siamo tra i primi laboratori in Europa ad averla sperimentata e ad averne confermato la validità, grazie alla collaborazione con una multinazionale americana».

Ma in cosa è consistita la ricerca? «In sostanza, una volta isolato il campione virale, abbiamo applicato degli inneschi specifici alla sequenza, in modo da conseguire l’amplificazione della molecola per poterla esaminare meglio e confrontarla con la sequenza di riferimento, il Coronavirus di Wuhan. Dal raffronto - aggiunge il prof. Tagliabracci - abbiamo constatato che su migliaia di nucleotidi (i “mattoncini” che compongono il Dna del virus) sono emerse solo 5 diversità. Il basso tasso di mutazione è un fatto incoraggiante perché il futuro vaccino a cui si sta lavorando potrà avere più efficacia nel tempo». Ora la sequenza isolata ed elaborata dal dipartimento di Scienze Biomediche di Ancona verrà messa a disposizione della comunità scientifica mondiale per le opportune ricerche che dovranno portare proprio alla sperimentazione di un vaccino in grado di debellare il Covid.

