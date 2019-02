La nuova scuola ha già il tetto: «Avrà oltre 100 anni di vita»

Sopralluogo ieri pomeriggio, degli assessori ai Lavori Pubblici Paolo Manarini, alle Politiche Educative Tiziana Borini e alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi al cantiere delle nuove scuole Mercantini a Palombina. I lavori - che avevano preso avvio nel febbraio dello scorso anno con la demolizione della precedente scuola- stanno procedendo senza particolari difficoltà. È stata già realizzata la struttura, le pareti di tamponamento e la prima coibentazione fino alla copertura e così pure diverse parti interne. Da lunedì si inizierà le predisposizione per gli impianti. «Siamo soddisfatti – riferiscono gli assessori Manarini, Borini e Foresi - per l'andamento dei lavori che, se le condizioni climatiche lo consentiranno, procederanno con celerità. La scuola avrà caratteristiche innovative di grande qualità e sicurezza ed è stata progettata con particolare cura e attenzione agli aspetti della funzionalità. L'obiettivo è garantire il benessere agli alunni che la frequenteranno e facilitare il lavoro di docenti e operatori scolastici, nel rispetto delle esigenze di tutti. È una risposta importante al quartiere di Palombina ed un esempio significativo di adeguamento sismico dell'edilizia scolastica comunale».

La struttura: realizzata completamente in legno, per un costo complessivo di 2 milioni di euro, come le Socciarelli, sarà una scuola all'avanguardia su più fronti. A livello antisismico appartiene alla classe 4 con una vita nominale di oltre 100 anni ed una tipologia impiantistica e tecnologica avanzata; riscaldamento e rinfrescamento a pompa di calore con recupero di calore interno, senza uso di gas, e illuminazione a led con regolazione del flusso luminoso in base alla luce esterna: il tutto alimentato con il fotolvoltaico. Il bando dei lavori prevede anche la fornitura degli arredi di tutta la scuola. La nuova Mercantini sarà disposta su due piani al posto dei tre della precedente struttura. Il nuovo plesso scolastico avrà al piano terra la sala mensa, la scuola dell'infanzia “Sirenetta” e spazi comuni per 671 metri quadrati lordi; al primo piano la scuola primaria “Mercantini” e spazi comuni per altri 663 metri quadrati, per una estensione totale di 1334 metri quadrati.