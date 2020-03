Scippatore braccato dai passanti, si spoglia e si dà fuoco ai capelli: «Sono innocente»

Si è calato i jeans per far vedere che non aveva rubato nulla, poi ha urlato di avere la tubercolosi e ha tentato di darsi fuoco ai capelli con un accendino. Alla fine è stato braccato da un finanziere di passaggio e da una coppia di vigili urbani e consegnato ai carabinieri e alle cure del 118.

Per quanto il malloppo non sia stato ritrovato, ha rimediato una denuncia a piede libero l’egiziano di 28 anni, in regola con il permesso di soggiorno, protagonista dello show da brividi avvenuto ieri pomeriggio in corso Mazzini. Erano circa le 18,30 quando il ragazzo è stato visto dai passanti scappare di corsa proprio davanti al negozio di Zara, in direzione porto. In quel momento è uscita una donna, disperata perché le era stato rubato il portafoglio dalla borsa. E’ stato il marito, insieme al passante che li ha soccorsi, a riconoscere il presunto ladro poco distante.

«Hey, fermo» gli hanno detto. E lui si è rimesso a correre verso via degli Orefici, dove poi è stato fermato da un gruppo di persone. Ha cominciato ad agitarsi, urlando di non aver fatto nulla. Si è abbassato i pantaloni per dimostrare che non aveva nulla addosso, poi all’arrivo di un finanziere di passaggio, che insieme a due vigili urbani ha messo in sicurezza la zona e allontanato i presenti, avrebbe urlato di essere malato e, in evidente stato di alterazione, avrebbe tentato di darsi fuoco ai capelli con un accendino. Per questo, oltre ai carabinieri del Norm e della Stazione di via Piave, sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Gialla che ha riportato alla calma il 28enne e l'ha accompagnato all’ospedale per le cure del caso. Ascoltati i testimoni, l’egiziano è stato denunciato per lo scippo, anche se il portafogli della vittima, con dentro circa 70 euro e le carte di credito, non è stato più ritrovato.