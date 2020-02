Tubatura k.o., 20mila anconetani senz'acqua: «Mai investimenti nella prevenzione»

«Sono oramai diversi anni che ciclicamente nella nostra città si verificano rotture importanti delle condotte idriche, senza che l’amministrazione Mancinelli decida di porre rimedio ai costi e ai disagi che i cittadini anconetani sono costretti a subire».

Così Daniele Berardinelli, consigliere comunale di Forza Italia, che punta il dito contro il sindaco dopo il maxi guasto che ha lasciato senz’acqua 20mila anconetani per quasi una giornata intera. «Questa volta i disagi sono stati enormi e in forte ritardo le comunicazioni ufficiali, nonostante le tante ore a disposizione, dalle tre della notte scorsa: case senza acqua per ore, scuole con grandi problemi per la mancanza d’acqua negli impianti igienici (in alcune classi pochissimi alunni presenti), addirittura un ospedale con pazienti delicatissimi come il Salesi in forte difficoltà. Anche gli uffici della Regione Marche sono stati costretti a chiudere per motivi igienici - continua Berardinelli -. Negli anni nessun investimento serio nella prevenzione nonostante le voragini già aperte in tutta la città, ad iniziare praticamente nello stesso punto mesi fa, o in via Sanzio dove finì inghiottita una intera automobile: nessun radar avanzato o uno dei robot di ultima generazione, e comunque nessun controllo per prevenire rotture con relativi costi e disagi».

«E dire che la sindaca Mancinelli è doppiamente responsabile - conclude Berardinelli - in quanto oltre ad essere sindaco già da quasi sette anni, ha ricoperto anche il ruolo di presidente di Multiservizi negli anni precedenti, senza che la sua città fosse seguita con attenzione: basti ricordare anche il problema degli sversamenti in mare che bloccano ogni estate la balneazione in tante spiagge anconetane».