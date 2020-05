Riaperture: Si torna in Pinacoteca mentre il Museo della Città attende fino a settembre

Dopo un lungo stop riapre sabato 30 maggio la Pinacoteca Civica F. Podesti di Ancona mentre per il Il Museo della Città bisogna attendere ancora un po' dato che riaprirà a settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino alla fine di agosto l’ingresso è gratuito e per poter accedere è necessaria la prenotazione. È consentito l’ingresso a sei persone per turno e la visita all’interno del museo potrà durare 40 minuti. L’ingresso della Pinacoteca è in vicolo Foschi n. 4 (nei pressi di Santa Maria della Piazza), il percorso si sviluppa nelle sale principali della Pinacoteca e termina in via Pizzecolli. La prenotazione è consentita entro le ore 19:00 del giorno precedente secondo le seguenti fasce orarie: martedì 17,15/19,15; mercoledì 10,15/12,15; giovedì 17,15/19,15; venerdì 10,15/12,15; sabato 17,15/19,15; domenica 10:,5; 12,15; 17,15; 19,15. È inoltre possibile richiedere una visita guidata al costo di 3 euro a persona (gratuita per bambini al di sotto di 6 anni), al momento prevista in una particolare fascia oraria giornaliera: martedì 18,15; mercoledì 11,15; giovedì 18,15; venerdì 11,15; sabato 18,15; domenica 11,15 e 18,15. Per prenotazioni: Telefono 071 2225047 (negli orari di apertura) email: museicivici.ancona@gmail.com oppure compilare il modulo al modulo apposito. E' buona segola indossare mascherina protettiva e guanti, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, limitare il contatto con le superfici e soprattutto evitare assembramenti nel rispetto della distanza di sicurezza.