Esce da casa e non rientra, si era persa per le vie della città: ritrovata una ragazza

Sono state ore di paura quelle vissute nella notte da una famiglia anconetana che ieri sera non aveva visto rientrare la propria figlia. La giovane infatti era uscita nel pomeriggio per trascorrere un pomeriggio con gli amici ad Ancona, con la promessa di rientrare in serata. A quel punto però perdendo l'autobus aveva iniziato a girovagare per le vie della città fino a trovare riparo in un atrio di un condominio.

I poliziotti sopo aver avviato le ricerche sono riusciti questa mattina a rintracciarla sana e salva riaffidandola ai suoi genitori. Dopo il ritrovamento dell'anziana ad Osimo un'altra storia a lieto fine.