Dai percorsi urbani ai giardini verticali, al voto le idee del bilancio partecipato

Si svolgerà sabato prossimo 2 febbraio, a partire dalle ore 10,00 alle Mole Vanvitelliana, la convention del Bilancio Partecipato del Comune di Ancona 2018-2019. L'assessore al Bilancio Ida Simonella, affiancata dal suo predecessore, Fabio Fiorillo aprirà l'incontro per poi lasciare la parola ai portavoce dei 5 progetti finalisti, realizzati e presentati rispettivamente da due gruppi di volontari che hanno partecipato a questa edizione del Bilancio Partecipato avviata circa un anno fa e da tre gruppi di studenti delle quinte classi degli istituti superiori cittadini coinvolti quest'anno insieme ai loro docenti che li hanno accompagnati nel percorso dall'idea progettuale fino al progetto definitivo. Eccoli:

I “Percorsi dell'Orsa: Orizzonti su Ancona”

Riguarda la realizzazione di un percorso pedonale nel verde alla portata di tutti che attraversi la città da ovest (Posatora) a est (Parco del Conero) per un totale- frazionabile - di 16 chilometri.

I “Percorsi urbani da mare a mare con un occhio alle bellezze del centro storico”

Mettere in connessione i due mari (Porto e Passetto) nel centro città, valorizzando via degli Orefici e rivisitando i flussi di traffico per promuovere zone a traffico limitato e perciò praticabili dai pedoni.

Galleria in fiore

Gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore “Vanvitelli Stracca Angelini” hanno pensato a un sofisticato giardino verticale da realizzarsi sugli imbocchi della galleria del Risorgimento per decorare le facciate e per ridurre il tasso di inquinamento;

Un affaccio storico sul Golfo

Gli studenti del Liceo Classico Rinaldini prevedono la riqualificazione di Largo Casanova come punto di sosta e aggregazione con vista sul mare;

Green pix

Gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore “Savoia Benincasa” pensano invece a uno spazio attrezzato, tra natura e tecnologia, nel parco alle spalle del complesso scolastico, a servizio della popolazione scolastica e di tutta la città.

I progetti - realizzati con la supervisione dei tutor (i tecnici comunali) verranno illustrati dettagliatamente ai presenti in sala con l'ausilio di immagini e grafici e il pubblico in sala alla fine potrà fare domande e chiedere chiarimenti. Dopo di che verranno illustrati i meccanismi del voto (telematico) che sarà possibile a partire dalle ore 13 di sabato stesso e fino a sabato 16 febbraio. Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni e siano residenti nel Comune di Ancona; a disposizione i votanti hanno 10 punti da destinare a uno o più progetti.

«Il Bilancio Partecipato - sottolinea l'assessore al Bilancio Ida Simonella, invitando la cittadinanza a partecipare all'incontro e a votare il progetto (o i progetti) preferito - è uno strumento di condivisione e di partecipazione alle scelte del bilancio. Una piccola parte, certo, ma significativa per i presupposti e l'impegno che racchiude: siamo partiti nel 2016 con un budget di 100.000 euro, oggi aumentato a 150.000 euro e questa cifra ci consente di finanziare alcune idee portate dalla cittadinanza e rielaborate con l'aiuto dei tecnici. Alcuni progetti hanno visto la luce, altri sono in dirittura di arrivo: non è facile mettere insieme questa complessa attività ma i risultati ci gratifichino e la partecipazione, da quest'anno, degli studenti, ha dato nuova linfa ed energie a questa “palestra di partecipazione».