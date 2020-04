Costa Magica, il benvenuto del sindaco: «Facciamo il nostro dovere nell'emergenza»

«Non c’è alcun pericolo né alcun serio problema per la città di Ancona e per la sicurezza degli anconetani». Ha voluto ribadirlo ancora una volta la sindaca Valeria Mancinelli, presente questa mattina sulla banchina 15 per l’atteso approdo della Costa Magica con a bordo circa 130 membri dell’equipaggio positivi al Covid. «Rimarranno tutti sulla nave, nessuno metterà piede a terra fino a quando non saranno verificate con i tamponi le loro reali condizioni di salute - ha spiegato la sindaca -. Nessuno avrà modo, neanche per sbaglio, di diffondere il contagio. A mano a mano, le persone negative ai test verranno fatte sbarcare, ma non alla spicciolata perché non potranno disperdersi nel porto, bensì verranno “impacchettate” da Costa Crociere, a sua cura e a sue spese, e portate a destinazione, cioè a casa loro. Quindi non ci sarà nessun contatto con la città, neanche casuale».

Sulle condizioni di salute dei contagiati, Valeria Mancinelli rassicura tutti: «Le persone positive che stanno a bordo, secondo i report dei medici, non versano in condizioni sanitarie critiche: nessuna avrebbe bisogno di ricovero ospedaliero. Quindi, non c’è nessun serio problema per la sicurezza della città». E poi ha ribadito la vocazione nazionale e internazionale dello scalo dorico. «Il porto è porto sempre, non solo quando fa comodo. Abbiamo rivendicato con forza di voler essere sede dell’Autorità marittima e ora dobbiamo fare il nostro dovere in un’emergenza nazionale che, lo ripeto, non ha coinvolto solo il porto di Ancona, ma anche altre città: questa è la dodicesima nave di Costa che rientra in Italia dopo essere stata sorpresa dalla pandemia mentre si trovava in giro per il mondo».

Il presidente dell'Autorità portuale, Rodolfo Giampieri, ha espresso parole rassicuranti: «La macchina organizzativa si è subito messa in moto, è ben organizzata e mi fa stare tranquillo, anche come cittadino anconetano - commenta -. La scelta del Ministero è ricaduta su Ancona perché può vantare un porto di reputazione internazionale, nell'ambito di una rotazione per ospitare un armatore che batte bandiera italiana».