Precipita dal ponte del Pincio, donna in gravissime condizioni

Una donna è precipitata oggi pomeriggio dal ponte del Pincio ad Ancona. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e non è escluso che si tratti di un gesto volontario. La giovane, dopo un volo di 10 metri è caduta sull'asfalto di via XXV Aprile. Sul posto la Croce Rossa di Ancona e l'automedica del 118. La donna è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette con un trauma cranico e facciale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO