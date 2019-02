Trova il comando di Polizia chiuso, torna indietro e riga l'auto degli agenti

Si reca al comando di Polizia Municipale di via dell'Industria, trova chiuso e tornando indietro, pensa bene di rigare due auto con un oggetto appuntito. E' questo quanto successo la mattina del 20 dicembre dello scorso anno ed ora, grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, il responsabile è stato identificato. Sia l'agente che il proprietario dell'altro veicolo hanno denunciato l'accaduto, con i mezzi che hanno subito danneggiamenti per un valore di 8mila euro circa.

La ricostruzione

L'uomo, di prima mattina, si era presentato in via dell'Industria ed aveva tentato di parcheggiare la sua Fiat Punto negli stalli a spina di pesce vicini dal comando dei Polizia. Non riuscendoci si era a quel punto allontanato, fermando la sua auto a pochi metri dalla zona. Poi si era diretto verso il comando, trovato poi chiuso, danneggiando prima l'auto di un agente e poi un altro veicolo che era parcheggiato a fianco. Ora, a distanza di alcuni mesi, grazie alle immagine riprese dalle spycams, gli agenti sono riusciti ad identificarlo.