Ad Ancona la 6°tappa di PMI Digital Lab

PMI Digital Lab, il tour che tocca oltre 30 città Italiane per parlare di trasformazione digitale in collaborazione con importanti partner ed esperti della materia, è promosso da CNA insieme a Talent Garden e vede il supporto di Comau, Olivetti, PwC, Samsung, Tim e Unicredit.

Anche la sesta tappa del PMI Digital Lab si è rivelata molto partecipata. Maurizio Paradisi, Presidente di CNA Ancona, durante il suo intervento introduttivo ha sottolineato come per le imprese artigiane e per micro e piccole imprese queste iniziative siano fondamentali per incontrarsi e confrontarsi su tematiche ormai imprescindibili. «Un mondo, quello delle piccole imprese, - ha sostenuto Paradisi - che deve saper guardare al futuro, consapevole che non sia più sufficiente saper fare, ma occorra anche un po' di utopia, e la capacità di saper guardare verso l'orizzonte».

All’evento ha preso parte Mario Pagani, Responsabile Dipartimento Politiche Industriali CNA, il quale ha presentato ai partecipanti l’indagine sui processi di trasformazione digitale nelle piccole imprese. Prima dei lavori di gruppo per definire sfide, priorità e ambiti di interesse da approfondire con gli esperti e il confronto ai tavoli in modalità “Speed Dating” – entrambi workshop che hanno caratterizzato tutte le tappe del tour - Fabio Sferruzzi, Business Development Manager di Talent Garden ha approfondito il focus «La trasformazione digitale non è un software, è un modo di pensare».

Il caso di successo portato all’attenzione è stato questa volta quello di ‘Design Italian Shoes’, raccontato da Michele Luconi, Chief Innovation Officer, Design Italian Shoes. Attraverso i collegamenti in live streaming il progetto riesce a raggiungere le imprese dei principali distretti produttivi del Paese nelle sedi CNA distribuite sul territorio. Il prossimo appuntamento è previsto a Rimini per giovedì 12 dicembre.