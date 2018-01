Gira tra i negozi con un grosso cacciavite, denunciato

Passeggiava tra i negozi di piazza Ugo Bassi con un grosso cacciavite con punta affilata, nascosto sotto la cintura dei pantaloni. A finire nei guai un 41enne milanese, residente nel capolugo e già da tempo conosciuto dalle forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato durante i controlli straordinari del territorio organizzati dalla Polizia di Stato e coordinati dal Questore Oreste Capocasa.

L'uomo è stato perquisito e non ha saputo giustificare il possesso del cacciavite. Gli agenti lo hanno così portato in Questura e dopo le formalità di rito lo hanno denunciato per porto ingiustificato di armi strumenti atti ad offendere. Il cacciavite è stato sequestrato.