Pesca in zona vietata, controlli della guardia costiera: 14mila euro di multe e sequestri

Proseguono i controlli della Guardia Costiera di Ancona per contrastare la pesca abusiva ed in zone vietate. Dal 13 al 16 luglio, i militari hanno perlustrato il litorale compreso tra la foce del fiume Cesano e la foce del fiume Musone, intercettando 4 natanti da diporto che stavano pescando del tonno rosso ad una distanza dalla costa superiore a quella consentita dalle norme ed in zona vietata.

Durante i controlli sono stati trovati e rimossi 116 attrezzi da pesca posizionati in zone vietate e privi dei simboli di segnalazione. Queste infrazioni hanno portato a sanzioni per un totale di 14.000 euro, nonché al sequestro del prodotto ittico e delle attrezzature da pesca.