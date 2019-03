Ancona-Perugia, ripartono i lavori ma per l’opera completa se ne riparla nel 2020

Riprendono i cantieri Quadrilatero dopo lo stop dovuto alla crisi di Astaldi. Lo ha annunciato l’Anas che ha fatto anche sapere, però, che la superstrada tra Ancona e Perugia dovrà attendere la primavera del 2020 per arrivare al suo completamento. Parliamo del tratto tra Albacina e Serra San Quirico. “I lavori – dicono dall’Anas - comprendono anche gli ulteriori interventi, recentemente approvati e finanziati dal Cipe, per l’adeguamento agli standard UE delle reti TEN-T delle gallerie esistenti Gola della Rossa e San Silvestro, entrambe in carreggiata Sud. Tali interventi prevedono la dotazione di impianti tecnologici che comprendono rilevamento automatico degli incendi, pannelli a messaggio variabile, telecontrollo, colonnine SOS e bypass pressurizzati pedonali e carrabili per consentire l’evacuazione in caso di emergenza. L’apertura al traffico è prevista nella primavera del 2020”.

Altro tratto da finire, ma in questo caso si parla dell’estate, è quello tra Cancelli a Fossato di vico. In questo caso l’apertura è prevista in estate, mentre le opere complementari (finiture, sistemazioni idrauliche, opere in verde, ecc.) saranno ultimate entro l’anno. Infine, per quanto riguarda il completamento della Pedemontana delle Marche, l’apertura al traffico del primo tratto è prevista entro l’anno. Il tratto ha inizio con l’innesto sulla S.S. 76 Val d’Esino in prossimità di Fabriano, località Pian dell’Olmo, e termina con lo svincolo di Matelica in località Pian dell’Incrocca, per una lunghezza di circa 8 chilometri. Nei lavori è prevista anche la realizzazione della bretella di collegamento lunga 1,2 chilometri tra la SS77 e la SP209 “Valnerina” in località La Maddalena, nel Comune di Muccia.