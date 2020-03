Torna da una serata con gli amici, è ubriaco: multa e patente ritirata ad un giovane

Guida ubriaco nella notte: guai per un 28enne, a cui la polizia ha ritirato la patente. E’ accaduto in via Sacripanti. Attorno alle 2, gli agenti delle Volanti hanno intercettato l’auto che viaggiava a notevole velocità. Il conducente, fermato, è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo: aveva un tasso alcolemico di circa 1 g/l, il doppio rispetto al limite consentito.

Il 28enne anconetano, che stava rientrando da una serata passata con gli amici in un pub, è stato multato e gli è stata ritirata la patente per guida in stato d’ebbrezza.