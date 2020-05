Riaprono i parchi, è subito assalto: volontari e nonni-controllori fanno rispettare le regole

Riaprono i parchi ed è subito pienone. Gli anconetani non vedevano l’ora: aspettavano solo il semaforo verde per tornare ad affollare le aree verdi del capoluogo. La giornata di sole è stato un richiamo irresistibile. Dal Passetto al Cardeto, dalla Cittadella al Belvedere di Posatora, molti hanno affollato i quasi settanta “polmoni” cittadini, ma anche il Porto Antico che è tornato accessibile, sia pure non fino alla Lanterna Rossa: giovani e anziani, mamme con il passeggino e coppie con il cane, ciclisti, runner, tutti (o quasi) con mascherina a portata di naso e guanti all’occorrenza, talvolta indossati anche da chi è impegnato nell’attività sportiva. Dopo due mesi di lockdown, una passeggiata o una corsetta all’aria aperta diventa un evento da assaporare fino in fondo, un ritorno alla libertà, ma sempre con un occhio alle regole: è infatti vietata ogni forma di assembramento ed è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro o due per chi svolge attività fisica, che si può praticare solo individualmente o con un accompagnatore nel caso di minorenni e persone non autosufficienti.

Certo, continua a fare uno strano effetto vedere i giochi per i bambini transennati: quelli sono ancora vietati, come le attività collettive o di squadra. Per monitorare i 22 parchi pubblici di dimensioni più grandi il Comune ha chiesto aiuto ai volontari di 6 associazioni della rete della Protezione Civile comunale, incaricati di vigilare sul rispetto delle regole e, in caso di assembramenti o situazioni di pericolo, avvertire il Coc (Centro operativo comunale) o la centrale operativa della Polizia locale. «Non abbiamo avuto bisogno di segnalare nulla perché le persone sono molto attente: devo dire che c’è grande educazione e rispetto per le regole» dice Nirvana Nisi, presidente di Ada Marche (Associazione per i diritti degli anziani) a capo di un gruppo di venti nonnini che si dividono il controllo del parco della Cittadella, dove già si occupano di manutenzione del verde e della cura di un roseto che hanno fatto rifiorire. «Dobbiamo comportarci come buoni padri di famiglia: spieghiamo alle persone come ci si comporta, diamo consigli e chiariamo dubbi. Ad esempio, stiamo attenti che i bambini non giochino a pallone e che vengano rispettate le distanze. Le mascherine? All’aperto sono consigliabili, ma non sono obbligatorie, anche per chi fa attività fisica».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al Passetto, invece, l’attività di monitoraggio è affidata ai volontari della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) che finalmente hanno potuto rimuovere i nastri biancorossi dalla pineta e dal Monumento, anche se l’area dell’ascensore resta transennata, così come resta vietato fino al 18 maggio scendere in spiaggia. «Fin qui la nostra attività è stata quella di chiudere i parchi e nastrare le zone inaccessibili, adesso ci stiamo occupando di disperdere gli assembramenti - spiega Augusto Schiavoni, presidente dell’associazione -. Fin qui non siamo dovuti intervenire in situazioni particolare, gli anconetani sono attenti al rispetto delle regole e alla salute». Ma sulle panchine, è possibile sedersi? «Sì, l’importante è rispettare le distanze e non sdraiarsi a prendere il sole». Perché attività all’aria aperta si può fare, ma la tintarella è ancora bandita.